Polka we Francji. "Dla mnie każdy ma swój Paryż"

Kilka osób, które już ją przeczytało, powiedziało mi: słuchaj, może wtedy w Paryżu, w tamtej kawiarni, to ja byłam przewrażliwiona, a ten Francuz był bardziej zestresowany ode mnie? Chciałabym, aby ta książka trafiła nie tylko do osób, które już Paryż odwiedziły i mają na jego temat konkretną opinię, ale i tych, które dopiero planują się tam wybrać albo z różnych przyczyn nigdy tam nie dotrą. To książka, z którą można podróżować siedząc na kanapie. Zależy mi na tym, żeby czytelnicy poczuli to miasto, jego klimat i emocje ludzi, którzy go tworzą. Chcę im opowiedzieć historie, na które tu trafiłam i które mnie uwiodły.