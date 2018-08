Półmetek wakacji. Sprawdziliśmy, gdzie Polacy wyjeżdżają na wczasy

Mimo uciążliwych upałów - zarówno w Polsce, jak i za granicą - czy sinic w Bałtyku, Polacy tłumnie wyjeżdżali w lipcu na wczasy. Przedstawiamy miejsca, które cieszyły się wśród naszych rodaków największym zainteresowaniem.

Zagraniczne wakacje Polaków

Duże kolejki w urzędach paszportowych w całym kraju potwierdzają trend powrotu popularnych kierunków wyjazdowych. Mowa o Turcji, Egipcie i Tunezji , które są w tym sezonie jednymi z najczęściej wybieranych miejsc na urlop (3., 5. i 8. miejsce na liście top 10). Jednak większość klientów biur podróży pierwszą połowę wakacji spędziła w Europie. Na 10 najpopularniejszych kierunków aż 7 (67 proc. rezerwacji) to kraje Starego Kontynentu.

Listę europejskich hitów otwierają Grecja i Bułgaria. Wyspy greckie wybrało 30 proc. urlopowiczów, bułgarskie kurorty o połowę mniej. W pierwszej piątce znalazła się jeszcze Hiszpania, do której poleciało 11 proc. polskich turystów. W rankingu popularności miejsca od 6. do 10. zajęte są przez kraje europejskie, poza pozycją 8., na której znalazła się powracająca do łask Tunezja. Popularnością cieszyły się również Albania, Włochy, Chorwacja i Cypr.