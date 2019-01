Chińskie piosenkarki w Zakopanem. Zmagały się z ośnieżonymi górami

Tatry czeka ciekawa promocja. Słynna w Chinach grupa artystyczna Rocket Girls 101 przyjechała do Zakopanego. Celem podróży dziewczyn było wzięcie udziału w odcinku popularnego w Państwie Środka reality show.

Okazuje się, że w ostatnich latach zanotowano największy wzrost Chińczyków wśród przyjazdów turystów zagranicznych. "Wpływ na te wyniki mają nie tylko bezpośrednie połączenia lotnicze, lecz także tego typu akcje promocyjne. To, że artystki przyjechały właśnie do Polski a nie do innego państwa, zawdzięczamy współpracy Zagranicznego Ośrodka POT w Pekinie, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, ambasady RP w Pekinie i Lokalnej Organizacji Turystycznej 'Made in Zakopane'" - czytamy w komunikacie.