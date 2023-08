"Polska Toskania" urzeka na każdym kroku. "Region praktycznie nieznany i niedoceniany"

Mam z tym miejscem dużo osobistych wspomnień. To tu przychodziłem na randki, na wagary, na warsztaty kółka plastycznego, więc pewnie do końca życia to miejsce pozostanie w moim sercu. Ale nawet gdy odłożę na bok te sentymenty, to zupełnie obiektywnie jest to po prostu doskonały punkt widokowy na Pińczów i dolinę Nidy. Zachody słońca są tu obłędne. A do tego na szczycie wzgórza stoi jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych zabytków Ponidzia, czyli ta kremowa kapliczka św. Anny, bez której to wzgórze nie byłoby tak urokliwe. To symbol Pińczowa i obiekt o pięknych proporcjach zaprojektowanych przez Włocha, który zauroczył się pińczowskim kamieniem – miękkim wapieniem o kremowej barwie, który z czasem ulega utwardzeniu. Kapliczka też oczywiście jest z niego wybudowana.