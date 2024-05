Polska zagrożona inwazją nowego gatunku. Naukowcy proszą o pomoc

Zachować ostrożność przy usuwaniu kleszcza

Profesor przestrzegła, by usuwając afrykańskie kleszcze, zachować większą ostrożność. - Jeśli widzimy podejrzanie dużego kleszcza - a Hyalomma po napiciu stają się wręcz monstrualne - to bardzo ostrożnie podejdźmy do jego wyrywania. Nie należy go wyrywać gołymi rękami. Pamiętajmy, że możemy mieć do czynienia z wirusem. Dla nas jest on groźniejszy niż dla naszych zwierząt. Jeśli kleszcza rozgnieciemy, jeśli coś dostanie się do oka - możemy się zakazić - powiedziała.