Powody do zadowolenia ma także austriacka stolica - Wiedeń, która znalazła się na trzecim miejscu zestawienia. Stamtąd w góry jest trochę dalej, jest to świetne miejsce na zimowy city break, które kusi świetnym jarmarkiem i masą atrakcji.

Zanim przejdziemy do polskiego akcentu na liście, warto wspomnieć o Hiszpanii. Na czwartym miejscu jest wyspa Lanzarote, a w pierwszej dziesiątce także gran Canaria, Teneryfa i Barcelona. Hiszpania to od lat jeden z najpopularniejszych "ciepłych" kierunków na zimę i wszystko wskazuje, że w tym roku będzie podobnie.

- Hiszpania po raz kolejny sprawdza się jako całoroczny kierunek podróży. W sezonie zimowym najcieplej będzie na Wyspach Kanaryjskich, ale to nie jedyny region, który jest otwarty na turystów w tym okresie - mówi Marzna German z Wakacje.pl. - Coraz większą popularność zdobywa zimą część lądowa - chociażby Andaluzja, która ze swoim bogatym dziedzictwem kulturowym zachwyca wszystkich miłośników historii. To nie tylko dawne dzieje chrześcijańskie, ale i panowanie dynastii arabskich - to wszystko odcisnęło swoje piętno na tym regionie. Hiszpania to oczywiście także ciekawe miasta, które tętnią życiem i wibrują wydarzeniami. Malaga, Barcelona, Madryt to tylko niektóre z nich.