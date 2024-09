Polskie miasto w czołówce listy. Najazd turystów prawie pewny

- Hiszpania po raz kolejny sprawdza się jako całoroczny kierunek podróży. W sezonie zimowym najcieplej będzie na Wyspach Kanaryjskich, ale to niejedyny region, który jest otwarty na turystów w tym okresie - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Coraz większą popularność zdobywa zimą część lądowa - chociażby Andaluzja, która ze swoim bogatym dziedzictwem kulturowym zachwyca wszystkich miłośników historii. To nie tylko dawne dzieje chrześcijańskie, ale i panowanie dynastii arabskich - to wszystko odcisnęło swoje piętno na tym regionie. Hiszpania to oczywiście także ciekawe miasta, które tętnią życiem i wibrują wydarzeniami. Malaga, Barcelona czy Madryt to tylko niektóre z nich.