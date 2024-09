Polskie miasto zabłyśnie. Wyjątkowe wydarzenie zbliża się wielkimi krokami

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii festiwalu mapping 2D i 3D zostanie wyświetlony na XIX-wiecznym pałacu Izraela Poznańskiego. "Łódzki Luwr" niezmiennie zachwyca każdego dnia, jednak w ten wrześniowy weekend z pewnoscią zrobi on na wszystkich jeszcze większe wrażenie. Mapping, który zostanie zaprezentowany na elewacji pałacu został stworzony przez francuskiego artystę Jésusa Baptistę. Co więcej, na balkonie pałacu wystąpi Orkiestra Rebel Babel Ensemble Łukasza L.U.C. Rostkowskiego, kompozytora muzyki do filmu "Chłopi". Zaśpiewają także Kayah, Bisz oraz Bela Komoszyńska.