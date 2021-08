Turyści nie dają spokoju fokom. Dla selfie zrobią wszystko

Turyści spacerujący po plażach na półwyspie helskim mają szansę spotkać wylegujące się tam foki. Niestety wielu z nich nie wie, jak się zachować. Zamiast dać zwierzętom spokój, to dosłownie rzucają się na nie, by zrobić im zdjęcia. W skrajnych przypadkach próbują wepchnąć foki do wody, bo myślą, że tak trzeba. Tymczasem to ogromny błąd.