Polskie samoloty znów na niebie. #BezpiecznyLOT

Samoloty PLL LOT od poniedziałku latają na części połączeń krajowych. Wszyscy liczymy na to, że wkrótce będą to też rejsy międzynarodowe. Na lotniskach i w samolotach obowiązują specjalne procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i obsłudze.

Od poniedziałku na polskim niebie znów pojawiły się samoloty w regularnych rejsach. Pierwsze maszyny PLL LOT oderwały się od ziemi 1 czerwca. Na razie – przynajmniej do 19 czerwca – będą to loty wyłącznie krajowe – z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden rejs z Krakowa do Gdańska.

Nowa siatka połączeń to 30 lotów dziennie, jak zapewnia przewoźnik – godziny są dostosowane do potrzeb zarówno klientów biznesowych, jak i turystycznych.

I chociaż nie ma jeszcze informacji o wznowieniu rejsów międzynarodowych przez PLL LOT, można się jej spodziewać w niedługim czasie. Przewoźnicy robią zaś wszystko by latanie - niezależnie od długości podróży - było bezpieczne i komfortowe.

Jak teraz więc wygląda podróż samolotem i na co trzeba być przygotowanym?

#BezpiecznyLOT, czyli trzymaj dystans

Zgodnie z nowymi zasadami do terminala może wejść tylko osoba, która ma bilet, co oznacza, że nie można nikogo odprowadzić dalej niż do wejścia. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli na przykład pasażer wymaga pomocy – dopuszczalne jest towarzystwo osoby asystującej.

Przy wejściu do terminala trzeba okazać bilet i poddać się badaniu temperatury. Jeśli wszystko jest w porządku – można przejść dalej.

W całym terminalu obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowania dystansu, czyli odległości ok 1,5 – 2 metrów od innych osób. Na podłodze terminala są naklejki, które w tym pomagają.

Dopuszczalny bagaż podręczny to teraz tylko jedna sztuka o maksymalnych wymiarach 55cm x 40 cm x 23 cm i o wadze do 10 kg. Trzeba pamiętać, że jako taki bagaż podręczny traktowane są też zakupy na lotnisku, damskie torebki, plecaki czy torby na laptopa itp.

PLL LOT zachęca do odprawiania się online – jest to możliwe na 24 godziny przed odlotem. Jeśli pasażer tego nie zrobił, udaje się do stanowiska odprawy. Jeśli sam się odprawił – może przejść od razu do kontroli bezpieczeństwa.

Potem można iść na zakupy – na lotniskach część sklepów jest otwarta, w większości przed wejściem trzeba skorzystać z płynu dezynfekującego i nałożyć rękawiczki.

Szachownica w samolocie

Przy wsiadaniu do samolotu pasażerowie są kolejno wywoływani, poczynając od ostatnich rzędów. Nie ma więc stania w kolejkach, co ogranicza kontakt między poszczególnymi osobami.

Przy wchodzeniu na pokład obowiązuje self-boarding, czyli pasażerowie sami odbijają karty pokładowe na bramkach.

W samolocie co drugie miejsce musi być puste, więc podróżni zajmują miejsca w układzie szachownicy. W wyjątkowych przypadkach, jeśli np. pasażer wymaga pomocy osoby towarzyszącej, dopuszczalne jest siedzenie obok siebie.

Niedostępne są magazyny pokładowe w wersji papierowej, ale można je pobrać elektronicznie, np. przy odprawie online.

Podczas lotu cała załoga i pasażerowie mają założone maseczki, a po przylocie na lotnisko docelowe również mierzona jest temperatura. W związku z tymi wszystkimi dodatkowymi procedurami na lotnisku trzeba zjawić się odpowiednio wcześniej.

Standardowe 2 godziny przed odlotem to na pewno rozsądne minimum, którego bezpieczniej nie skracać.

Bilety traktowane elastycznie

Na stronach przewoźnika można znaleźć połączenia krajowe w cenie już od 99 zł w jedną stronę bez bagażu. Podróż samolotem, mimo obowiązujących rygorów sanitarnych, jest więc stosunkowo tania i oczywiście szybsza niż innymi środkami komunikacji.

Warto tutaj wspomnieć o nowej, korzystnej polityce wymiany biletów w LOT, dzięki której można korzystać z nowych rejsów na promocyjnych warunkach, z wykorzystaniem kupionych przed epidemią biletów.

I tak – jeśli wykupiony wcześniej lot zaplanowany był na czas między 15 marca a 15 czerwca, i lot ten został odwołany, można bilet wymienić bezpłatnie na rejs w ramach obecnej siatki połączeń. Za skorzystanie z tej opcji otrzymamy dodatkowo do 30 procent zniżki na kolejną podróż.

Jeśli chcemy wymienić taki bilet na lot na innej trasie – musimy dopłacić różnicę w cenie, ale LOT odlicza od tej ewentualnej dopłaty 200 zł. Na takich samych zasadach można wymienić bilet, który wciąż jest ważny, na inną trasę.

LOT zapewnia, że ewentualne zmiany dotyczące połączeń będzie komunikować z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Na odmrożenie rejsów międzynarodowych możemy jednak liczyć prawdopodobniej najwcześniej na początku lipca.