Ponad 60 tys. zł kary dla agresywnego pasażera. Ryanair ma dość

Tanie linie zapowiedziały, że "będą karać wszystkich problematycznych pasażerów", żeby ograniczyć do minimum niewłaściwie zachowania w trakcie podróży.

Ryanair idzie na wojnę z problematycznymi pasażerami

Do irlandzkiego sądu okręgowego trafił pozew o odszkodowanie w wysokości 15 tys. euro (64 tys. zł) przeciw pasażerowi, który zakłócił lot na Wyspy Kanaryjskie.

8 stycznia przewoźnik oficjalnie potwierdził, że dokument został złożony do odpowiedniej instytucji. Chodzi o lot R7124 z Dublina na Lanzarote w dniu 9 kwietnia 2024 r. Niewłaściwe zachowanie pasażera sprawiło, że lot został przekierowany do portugalskiego Porto, co opóźniło podróż o całą noc, narażając 160 podróżnych na niepotrzebne zakłócenia i utratę całego dnia urlopu.

- To nie do zaakceptowania, że osoby podróżujące z rodziną lub przyjaciółmi, aby wypocząć i zrelaksować się w czasie urlopu, cierpią z powodu zbędnych utrudnień wywołanych przez kilku pasażerów - powiedział przedstawiciel Ryanaira (mimo naszej prośby o podanie nazwiska poproszono, żeby pozostał anonimowy - przyp. red.). - Tak jednak niestety było w przypadku kwietniowego lotu z Dublina na Lanzarote, który musiał zostać przekierowany do Porto w wyniku agresywnego zachowania jednego z pasażerów. To przełożyło się na 15 tys. euro wydatków związanych z noclegiem, kosztami pasażerskimi i lądowaniem. Wnieśliśmy teraz postępowanie sądowe przeciwko uciążliwemu pasażerowi w celu odzyskania tych środków - dodał.

Tania linia zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby wszyscy podróżni i załoga czuli się bezpiecznie i byli traktowani z szacunkiem, bez niepotrzebnych nieporozumień spowodowanych przez kilku niesfornych pasażerów.

Przewoźnik ogłosił, że prowadzi surową politykę zerowej tolerancji dla nieodpowiedniego zachowania i będzie podejmować zdecydowane kroki w celu ich minimalizowania.