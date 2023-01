Ponad milion turystów w Auschwitz w 2022 roku. Ilu ich było przed pandemią?

Pobyty studyjne - poszerzona forma wizyty w Auchwitz

Jak zaznaczył Sawicki, mimo iż ogólna frekwencja nie wróciła do poziomu sprzed pandemii, to znacznie wzrosła liczba uczestników pobytów studyjnych. To poszerzona forma wizyty z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi. - W porównaniu do roku 2019 wzrosła ona o prawie 20 procent. Duży wpływ na to miały programy dofinansowania przyjazdów młodzieży szkolnej. Łącznie Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zorganizowało w ramach tych wizyt ponad 780 różnego rodzaju zajęć edukacyjnych - wskazał.