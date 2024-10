Populacja jest coraz większa. "Należy do najgroźniejszych gatunków inwazyjnych"

Robert Zdrojewski, zastępca dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty", zaznacza, że przyrodnicy od wielu lat obserwują i starają się ograniczać ekspansję szopa pracza. Ten drapieżnik pochodzi z Ameryki Północnej. Niegdyś hodowany jako zwierzę futerkowe, do Polski dotarł z niemieckiej Brandenburgii, gdzie stanowi obecnie bardzo duży problem.

- W Niemczech liczebność szopa szacuje się na około 1,5 mln osobników, ale są też wyliczenia mówiące o nawet ponad 2 mln. Od kilku lat w tym kraju prowadzi się regularne odstrzały na szeroką skalę - informuje Zdrojewski. W Polsce populacja tego gatunku jest mniejsza, ale gwałtownie wzrasta, a dokładne szacunki są trudne do ustalenia.

- Szop pracz należy do najgroźniejszych gatunków inwazyjnych dla fauny naszego kraju. Szczególnie liczna populacja tego drapieżnika występuje w województwie lubuskim. Jest on także spotykany w innych rejonach kraju - przyznał Zdrojewski, cytowany przez PAP.

Szop pracz jest wszystkożerny i wyjątkowo sprytny. W okresie lęgowym zagraża koloniom ptaków, ponieważ potrafi dotrzeć do gniazd na lądzie, w dziuplach i koronach drzew. - Kiedy kończy się sezon lęgowy, szopy często zmieniają miejsce żerowania i kierują się do osad ludzkich - dodaje Zdrojewski. Żerują wówczas w sadach, penetrują śmietniki, kurniki i miski zwierząt domowych.

Obecność szopa pracza w różnych regionach Polski to nie tylko efekt naturalnej ekspansji z zachodu. - Przed wejściem w życie ustawy z sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych szop był zwierzątkiem, które można było kupić w sklepie zoologicznym i hodować jako domową maskotkę - wyjaśnia Zdrojewski. - Gdy zwierzę stawało się uciążliwe, właściciele często wypuszczali je na wolność, co przyczyniło się do rozprzestrzeniania gatunku.