Popularna dolina w Tatrach niedostępna dla turystów. Powodem zniszczony mostek

Przypomnijmy, że Dolina Białego to dolina reglowa w Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy grzbietami Krokwi i Sarniej Skały. Ma długość 2,5 km i powierzchnię 300 ha. Biegnie przez nią żółty szlak wiodący od wylotu doliny wzdłuż Białego Potoku i zboczami Igły do Ścieżki nad Reglami. Czas przejścia jego przejścia to ok. godziny. Co ciekawe, Obecnie w Dolinie Białego skupia się około 5 proc. całego ruchu turystycznego w polskich Tatrach.