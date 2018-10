Popularny kraj turystyczny robi jeszcze większą furorę. Rozwija się w zawrotnym tempie

Liczba przyjazdów do Grecji w pierwszych ośmiu miesiącach roku wzrosła aż o 12 proc. W związku z tym gwałtownym wzrostem turystycznego zainteresowania inwestorzy planują budowę kolejnych hoteli. Chcą na to przeznaczyć ponad 3 mld euro (ok. 13 mld zł).

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Grecja staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem turystycznym (Shutterstock.com)

Od stycznia do sierpnia tego roku Grecję odwiedziło o 2 mln więcej turystów niż w ubiegłym roku. Sekretarz generalna Ministerstwa Turystyki Evridiki Kourneta twierdzi, że Grecji udało się zwiększyć udział w światowym rynku zagranicznych podróży oraz osiągnąć na dłuższy czas więcej połączeń lotniczych.

Grecja obecnie przoduje w liczbie przyjazdów, przychodów, noclegów, zysków, zatrudnienia oraz wskaźnika obłożenia w hotelach. W 2017 r. inwestycje wyniosły 3,1 mld euro (ponad 13 mld zł), a w ciągu ostatnich lat złożono 350 wniosków o pozwolenie na budowę nowych cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. Rok 2018 ma być z kolei rokiem milowym greckiej turystyki. Od stycznia do lipca tego roku kraj odwiedziło 14,99 mln turystów.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl