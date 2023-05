Potańcówki, wycieczki, prywatki - życie towarzyskie w czasach PRL

Niecodzienną wystawę będzie można oglądać we Wschowie. "Życie towarzyskie w PRL" to tytuł ekspozycji, w ramach której zobaczymy zdjęcia oraz inne pamiątki pokazujące, czym zajmowała się młodzież i jak spędzała wolny czas w latach 50. oraz późniejszych - aż do lat 80.