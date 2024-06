Potężne głazy zawisły nad ich domami. "Niebo zbudowane jest tu ze skał"

Obie miejscowości dzieli ok. 20 km. Ronda, z której widok zapiera dech w piersiach, zamieszkuje 35 tys. osób. Miejscowość ta położona jest na skałach sięgających 750 m n.p.m., a kamienice, nazywane casas colgadas, przylegają bezpośrednio do krawędzi wąwozu El Tajo. Przez Rondę biegnie monumentalny, 100-metrowy most - Puente Nuevo, zbudowany w 1793 r. przez José Martína de Aldehuela.