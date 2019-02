Praca marzeń na horyzoncie. Wynagrodzenie? Niemal 500 tys. zł za rejs dookoła świata

Marzysz o zarabianiu na podróżowaniu? Teraz masz szansę zdobyć nie tylko ogromne pieniądze, ale przy okazji zwiedzić wiele zakątków świata. Wystarczy, że odpowiesz na zgłoszenie linii Royal Caribbean, która poszukuje profesjonalnego odkrywcy atrakcji turystycznych.

Zwycięzca zostanie wyłoniony do 15 kwietnia. Będzie musiał odbyć kilka rejsów w okresie od maja do końca sierpnia 2019 r., przy czym jeden rejs może trwać nieprzerwanie od 3 do 4 tygodni. Zarobki również mogą skusić potencjalnych pracowników. Za podróżowanie z Royal Caribbean wybrana osoba dostanie 100 tys. funtów, czyli ok. 490 tys. zł.