Praca marzeń w zasięgu ręki. Zostań stewardesą w liniach Emirates

Większość stewardes zapytanych o linię lotniczą, dla której najbardziej chciałyby pracować, odpowie bez zastanowienia Emirates. Mający siedzibę w Dubaju przewoźnik rozpoczął dziś rekrutację, a media społecznościowe już szaleją. Jakie wymagania musi spełniać personel pokładowy?

Praca dotyczy bazy w Dubaju , więc kandydaci muszą być gotowi na przeprowadzkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Linia zapewnia zakwaterowanie i na początek wynagrodzenie rzędu 8 tys. zł miesięcznie.

Linie Emirates to pracodawca marzeń branży lotniczej. Jest to jedyna linia na świecie, która lata wyłącznie Airbusami A380 i Boeingami 777. Może pochwalić się bardzo młodą flotą - średni wiek samolotu przewoźnika to 5 lat.