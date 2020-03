Problem z wyjazdem z kraju. Przez nieważne dokumenty 249 Polaków nie poleciało na urlop

Wyobraź sobie, że lecisz na urlop i nagle na lotnisku strażnik graniczny odprawia cię z kwitkiem, bo... masz nieważny dowód osobisty. W tym roku aż 249 osób właśnie w ostatniej chwili dowiedziało się, że nie może wyjechać z kraju.

Mogą zatrzymać dowód

- Funkcjonariusze Straży Granicznej, podczas realizacji zadań służbowych, każdy kontrolowany dowód osobisty weryfikują w Rejestrze Dowodów Osobistych, czyli centralnym rejestrze teleinformatycznym do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem tych dokumentów - tłumaczy w rozmowie z WP Agnieszka Golias, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. - Jeśli osoba kontrolowana wylegitymuje się unieważnionym dowodem osobistym, to zostanie poinformowana, że nie może się nim posługiwać i ma obowiązek zwrócić go do organu dowolnej gminy.