Problemy przed wielką imprezą. "Najniższy poziom rezerwacji, jaki widzieliśmy od 25 lat"

Na taki ruch zdecydowała się 29-letnia Emma Mathieson, która ma bilety na mecz o brązowy medal piłki nożnej kobiet w Lyonie i liczy na to, że uda jej się zdobyć wejściówki na finał zaplanowany na następny dzień w Paryżu. Jednak, zamiast nocować w stolicy Francji po tym spotkaniu, planuje wrócić nocnym autobusem do Londynu. Zakwaterowanie za ponad 300 euro (ok. 1,2 tys. zł) za noc przekraczało jej budżet. "Chciałabym zobaczyć więcej meczów kobiet lub faz grupowych w innych sportach, gdyby było to bardziej przystępne cenowo" - powiedziała Mathieson agencji Reutera.