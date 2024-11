Przeciwnicy dopięli swego. Atrakcja nie powstanie... a przynajmniej w tym mieście

"W Pruszczu Gdańskim zagości Kosmiczna Podróż w czasie - największy park iluminacji w regionie! Nadchodzi najpiękniejsza jesień i zima wśród ponad 200 niesamowitych instalacji świetlnych, które przeniosą was w czasie do starożytności, średniowiecza czy nawet przyszłości!" - napisano we wpisie na profilu Lumina Park.