Przed nami historyczny moment. Dwa europejskie kraje dołączą do strefy Schengen

Rumunia i Bułgaria dołączyły do Unii Europejskiej już kilkanaście lat temu, ale do strefy Schengen dopiero 31 marca 2024 r . Po długich staraniach kraje te o siągnęły porozumienie w sprawie integracji z europejską strefą swobodnego przepływu osób Schengen dla ruchu lotniczego i morskiego.

Już niebawem, bo od 1 stycznia 2025 r. dla tych krajów zniesione zostaną również kontrole graniczne dla ruchu lądowego. - To historyczny moment, by wreszcie powitać Bułgarię i Rumunię jako pełnoprawnych członków Schengen – powiedział Sándor Pintér, węgierski minister spraw wewnętrznych.

- Wierzymy, że przystąpienie Bułgarii i Rumunii przyczyni się do zwiększenia wyjazdów w celach turystycznych z Polski do Bułgarii. Trasa ok. 1600 km. z Warszawy do Warny można będzie pokonać w ok. 20 godz. jadąc przez Słowację, Węgry i Rumunię bez kontroli granicznej - wyjaśnia Radca Ambasady Bułgarii w Warszawie.