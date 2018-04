Przedsprzedaż egzotyki w biurach podróży. Sprawdź, co i za ile kupisz na sezon 2018/2019

Zaczęły się świetne oferty promocyjne w tropikalnych lokalizacjach na najbliższą jesień oraz zimę. Jeśli już teraz zdecydujesz się na wakacje w Gambii, Malezji, Indonezji czy Indiach, sprawdź, co zyskasz.

Słońce zachodzące nad lekko górzystym krajobrazem egzotycznej Malezji (Shutterstock.com)

Gdzie na zimowe wakacje – Gambia

Świetna oferta – Gambia z przelotami, transferami i dwoma posiłkami dziennie już za 3614 zł od osoby za tydzień.

- Trwa przedsprzedaż ofert egzotycznych na sezon zima 2018/2019. Biura podróży przygotowały szereg promocji – zachęca Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. - Klienci kupujący w przedsprzedaży zapłacą tylko zaliczkę w wysokości od 5% kosztów wycieczki, a same wyjazdy są tańsze nawet o połowę w porównaniu z ceną katalogową. Organizatorzy wycieczek wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i nawykom klientów, oferując m.in. możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji i pakiety gwarancji, w tym niezmienności ceny i najniższej ceny. W praktyce oznacza to, że nie obciążą nas ewentualne wzrosty kosztów związane przykładowo z podwyżką cen paliwa lotniczego, a wycieczka w parametrach, które wybraliśmy, nie będzie nieoczekiwanie tańsza w późniejszym terminie.

Doskonałym przykładem wspaniałej egzotycznej lokalizacji na zimowy wypad jest Gambia nad Oceanem Atlantyckim z wprost doskonałymi warunkami pogodowymi. Mnóstwo słońca, niska wilgotność powietrza i mało opadów pozwalają w pełni cieszyć się wakacjami w Afryce. Przeszło 30 st. C w ciągu dnia i niecałe 20 st. C nocą stworzą ramę zarówno do słodkiego lenistwa na plażowym bądź przybasenowym leżaku, jak i aktywnego spędzania dni i wieczorów podczas zimowego urlopu. Plaże z palmami kokosowymi, bary typu swim-up, muzyka na żywo, cudowne restauracje z pyszną kuchnią, możliwość uprawiania sportów wodnych nie pozwolą ani przez chwilę nudzić się w Gambii. A ceny za tydzień od osoby w przedsprzedaży z przelotami, transferami i śniadaniami zaczynają się już od ok. 3 tys. zł.

Malezja – Langkawi na efektywny wypoczynek zimą

Nowością w biurach turystycznych na nadchodzący sezon jesienno-zimowy 2018/2019 jest wyspa Langkawi w Malezji, położona na północnym-zachodzie kraju. To część większego archipelagu nieopodal Tajlandii, a wybrzeża wyspy oblewa Morze Andamańskie. O lokalizacji tej mogliśmy słyszeć przy okazji ukończenia budowy najpiękniej położonego mostu świata, Langkawi Sky Bridge, o długości 125 m, na wysokości 700 m n.p.m. Nienaturalnie piękne białe plaże nad turkusową wodą są prawie puste, ruch samochodowy znacznie ograniczony, a wyspa to strefa wolna od podatków. Zimą podczas pory deszczowej rejon ten omijają monsuny. Pogoda w Malezji jest w zasadzie prawie taka sama przez cały rok, z temperaturami pomiędzy 30 a 33 st. C w ciągu dnia. Od grudnia do kwietnia doświadczymy tutaj najwięcej słońca, temperatury nocą to przyjemne 23-25 st. C, a cieplutka woda morska zachęca do relaksujących kąpieli.

W egzotycznej Malezji szczególnie polecamy hotele usytuowane w pierwszej linii brzegowej, z własnymi plażami, w tropikalnych ogrodach pełnych zieleni. Jeśli marzycie o spokojnych wakacjach w azjatyckim raju, w domkach na palach, obok których przechadzają się małpy czy tukany i śniadaniach jedzonych z widokiem na dżunglę, to dobry wybór. Lokalizacja ta wygląda jak żywcem wyjęta z marzenia nowożeńców o perfekcyjnym miejscu na odbycie podróży poślubnej. Oferty tygodniowych pobytów w Malezji na wyspie Langkawi z przelotami i transferami zaczynają się od 5650 zł od osoby.

Indonezja – wyspa Bintan

Ciekawym kierunkiem na jesień i zimę 2018/2019 jest Indonezja i wyspa Bintan, dostępna z naszego kraju po bezpośrednim locie z lotniska Chopina w Warszawie. To tropikalne miejsce charakteryzują plaże, urokiem i widokami nie ustępujące najsławniejszym w całej Azji, chętnie odwiedzane zarówno przez rodziny z dziećmi, jak i pary. Na miejscu odkryjemy świetne warunki dla aktywnych miłośników sportów wodnych, nurkowania, skuterów wodnych, surfingu, wynajmiemy jacht, skorzystamy z pola golfowego czy usług centrum SPA oraz wybierzemy się na eksplorację sąsiednich wysp i wysepek.

Wakacje w Indonezji to także doskonała okazja do odbycia wycieczki z przewodnikiem w głąb intensywnie zielonej dżungli czy przejażdżki na słoniu. Bintan jest jeszcze stosunkowo nowe dla masowej turystyki, a odkryli ją Singapurczycy, którzy dopływają tutaj z kontynentu po ponad półgodzinnym rejsie promem. Wyspa jest częścią lubianego archipelagu Riau. Za tydzień z przelotami i śniadaniami zapłacimy 4262 zł od osoby.

Pogoda na Bintan zimą jest charakterystyczna dla kierunków tropikalnych, z porą deszczową. Przeciętna temperatura powietrza pomiędzy listopadem a marcem wynosi 27 st. C, a wilgotność jest wówczas nieco wyższa niż w porze suchej.

Indie – Goa zimą

Stan Goa położony jest na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego i coraz bardziej dostępny cenowo z Polski. Zielony krajobraz tej najsłynniejszej części Indii to również parki narodowe i rezerwaty ptaków, mnóstwo dziewiczych plaż i cennych zabytków. Można wybrać się na jeden z rejsów, czy to na wędkowanie, nurkowanie czy spływ rzeką. Ten egzotyczny zakątek świata zdecydowanie warto odwiedzić pomiędzy listopadem a marcem, kiedy to na miejscu napotkamy najlepszą możliwą pogodę z, suchymi wiatrami kontynentalnymi, najniższą wilgotnością powietrza i małą ilością opadów. W tym szczytowych okresie pod względem popularności turystycznej na Goa unikniemy zarówno największych upałów, jak i letniej pory monsunowej. 27-28 stopniom w ciągu dnia towarzyszy podobna temperatura wody i stosunkowo ciepłe noce (średnio ok. 20 st. C), przynoszące ochłodę. A ilość pełnego nasłonecznienia w ciągu doby to nawet 9-10 godzin.

7-dniowe wakacje w tropikalnym Goa w Indiach nieopodal pięknej plaży to wydatek rzędu 4022 zł od osoby. W cenie również przeloty z Warszawy, transfery oraz 8 noclegów z bufetem śniadaniowym. Warto pamiętać, że w przedsprzedaży za zorganizowany urlop zapłacimy sporo mniej i oszczędzimy przed najwyższym sezonem sprzedażowym bezpośrednio przed terminem wyjazdu.

