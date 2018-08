Przeklęta grecka wyspa Spinalonga. "Piekło, z którego nie dało się wyjść żywym"

Skojarzenia z Grecją: słońce, błękit morza, świetna kuchnia i rajskie wyspy. Prawie każda z nich to wymarzone miejsce na urlop jak z pocztówki. Z jednym wyjątkiem.

Spinalonga była kiedyś półwyspem, od Krety oddzieliło ją prawdopodobnie trzęsienie ziemi. Od tamtej pory losy wyspy zaczęły się toczyć własnym torem, tak jakby niespokojny los był jej przeznaczony. W 1579 r. Wenecjanie zbudowali tam fortecę, która miała chronić zatokę Mirabello przed piratami. W 1715 r. wyspa stała się ostatnim punktem oporu Greków, kiedy Turcy podbili Kretę. W 1903 r. na terenie opuszczonej fortecy utworzono leprozorium – odosobnioną osadę dla chorych na trąd, która funkcjonowała do 1957 r. jako ostatnie takie miejsce w Europie. W czasie II wojny światowej Kretę zdobyli Niemcy, ale nie tknęli Spinalongi, obawiając się zarazy. Dla mieszkańców wyspy była to jednak marna pociecha. Wstrzymano wizyty lekarzy i dostawy żywności, brakowało wody. Okupanci strzegli wyspy z oddalenia i strzelali do wszystkich, którzy próbując ratować się od śmierci głodowej próbowali uciekać wpław lub na łodziach.