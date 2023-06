Nowe połączenie do przekopu Mierzei Wiślanej. Wiadomo już, kiedy wystartuje

Żegluga Gdańska planuje uruchomienie nowego połączenia Trójmiasta z portem Nowy Świat. Katamaran, który będzie je obsługiwać, popłynie z Gdyni. Odległość, jaką ma do pokonania, to 30 mil morskich, a więc ok. 54 km. Podróż zajmie mu ok. trzech godz.