W Chinach można kupić piwo w reklamówce. Tsingtao w markowych torbach

Chińczycy słyną z pomysłowości i zaskakujących sposobów na ułatwienie życia. Selfie-stick, jajko w tubce, a nawet przenośny garaż - to wszystko zawdzięczamy mieszkańcom Państwa Środka. Ale piwo w reklamówce to absolutny ewenement. Sprzedaje się je w Quingdao.

Mieszkańcy od lat kupują browar właśnie w takiej wersji. Następnie zabierają go do domu, gdzie rozlewają do kubków. Podobno robią to z wygody i nikt właściwie nie wie, dlaczego ta metoda tak świetnie przyjęła się w okolicy.