Przezabawne wideo ze Szwajcarii. "Co jest nie tak z tym facetem? Zwariował?"

Narodowa Organizacja Turystyczna Szwajcarii wypuściła właśnie najnowszy spot reklamowy, dotyczący jesieni w tym europejskim kraju . W kampanii występują dwie gwiazdy - sportu i kina - Roger Federer oraz Mads Mikkelsen. Już wiadomo, że to będzie hit. Zaledwie dwie godziny po wypuszczeniu spotu - jego skrócona wersja na Instagramie miała już 35 tys. polubień.

Niespełna dwuminutowe, zabawne wideo pokazuje "kulisy" kręcenia spotu. Na planie punktualnie zjawia się szwajcarski tenisista, brakuje za to duńskiego aktora, co wywołuje natychmiast nerwowość u reżysera.

- Roger, gdzie jest Mads? Musimy zacząć zdjęcia - mówi do Federera. - Potrzebuje więcej czasu. Powiedział, że ta reklama jest o szwajcarskiej jesieni, więc musi ją poczuć. Musi połączyć się z naturą. No nie wiem, tak powiedział - odpowiada tenisista.

W tle słyszymy ryk z oddali, wydany przez aktora. Po chwili widzimy, że gdy ekipa czeka na niego na planie, on właśnie... obejmuje drzewo. Jedna z asystentek próbuje go zachęcić do powrotu, ale bezskutecznie.