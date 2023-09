Przypadkiem znaleźli opuszczoną świątynię. "Mega mroczne miejsce"

Polak i Tajka weszli do opuszczonej świątyni

Niedawno opublikował nagranie, na którym pokazuje, jak przypadkiem ze dziewczyną natrafili na opuszczoną świątynię w małej tajskiej wsi. Uwagę przykuł wygląd budynku, który przypomina egzotycznego dzikiego kota, do którego paszczy można wejść. - Na pozór normalne opuszczone miejsce. Jednak jego historia, jak i to, co znalazłem w środku, jest naprawdę przerażające - mówił Mateusz.