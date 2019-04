Ptaki zabierają go na "przejażdżkę". Lata za nimi motolotnią

Christian "Birdman" Moullec poświęcił życie by wychowywać i trenować osierocone gęsi. Jetgo nietypowa więź z ptakami pozwala mu znaleźć się naprawdę blisko ptaków. I szybować z nimi wysoko w powietrzu. Niektórym się to nie podoba.

Mężczyzna nie trzyma swoich skrzydlatych przyjaciół tylko dla siebie. Dzieli się swoją miłością do ptaków z innymi. Zabiera swoich najbliższych na przejażdżkę życia swoją motolotnią . Wszystko nagrywa kamerą zamontowaną w skrzydle maszyny.

Lecąc w przestworzach robią różne szalone rzeczy, np. grają na akordeonie, a ptaki sprawiają wrażenie, jakby miały z tego przyjemność Mimo iż jest to nieco baśniowy obrazek, a latanie w jednym kluczu z rodziną gęsi marzy się na pewno nie jednemu z nas, to nie wszystkim się on spodobał.