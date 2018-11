Raj, ale bez tłumu turystów. Ucieczka w okolice Lizbony

Wygodny kurort Sesimbra, dziki, smagany atlantyckimi wichrami Cabo Espichel, bujna przyroda parku krajobrazowego Serra da Arrábida czy jeden z najsłynniejszych rybnych targów na świecie - Livramento w Setúbal. Z powodzeniem uzupełniają atrakcje Lizbony.

W odległości zaledwie godziny jazdy samochodem od Lizbony trafimy na fantastyczne atrakcje, których nie będziemy podziwiać w tłumie (Joanna Klimowicz)

Stolica Portugalii przeżywa rozkwit zainteresowania. Z danych urzędu Turismo de Lisboa wynika, że od stycznia do grudnia 2017 r. odwiedziło ją ponad 6 mln gości, najwięcej z Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec. Od stycznia do czerwca 2018 r. odnotowano już 3,5 mln turystów. Jest to imponująca liczba, zważywszy, że sama Lizbona (bez miasteczek satelickich) liczy 600 tys. mieszkańców. Czyli turystów jest w niej dziesięciokrotnie więcej niż autochtonów, co w sezonie letnim niebezpiecznie upodabnia ją do obleganej Barcelony.

Jest jednak sposób na to, by ominąć kolejki, tłok, ścisk i wielojęzyczny gwar, jeśli ktoś za tym nie przepada. Trzeba wypuścić się na eksplorowanie okolicy. W odległości zaledwie godziny jazdy samochodem trafimy na fantastyczne atrakcje, których nie będziemy podziwiać w tłumie. Miejscowości w podlizbońskim regionie Setúbal (na drugim brzegu Tagu) są na dodatek dobrze skomunikowane - dociera do nich prom (od Montijo i Barreiro, po Trafarię), autobus (przez most 25 Kwietnia) i podmiejska kolejka (Fertagus).

Espichel/Joanna Klimowicz Podziel się

Wiedzą wszystko o rybach i muskacie

Barreiro i okoliczne miasteczka to przede wszystkim sypialnia dla lizbończyków, którzy pracując w mieście, mieszkają za Tagiem, bo za mniejsze pieniądze można tam znaleźć nieruchomości o wyższym standardzie. Dwa razy dziennie wsiadają na prom, auta zostawiając w porcie. Barreiro ma piękny widok na Lizbonę od Avenida da Praia i niezłą kolekcję ulicznych murali. Alcochete - miasteczko założone przez Maurów - saliny i rezerwat przyrody rozlewiska Tagu, gdzie można spotkać m.in. stada różowych flamingów.

Livramento/Joanna Klimowicz Podziel się

Dalej na południe jest mało turystyczny Setúbal, na pierwszy rzut oka niepozorny, ale kryjący smakowite niespodzianki. Smakowite - nawet w dosłownym znaczeniu. Uważany jest za kulinarną stolicę owoców morza, więc warto zatrzymać się tu choćby na lunch w jednej z knajpek - np. na głównym placu Praça do Bocage. Moim zdaniem nie można pominąć marketu Livramento przy Avenida Luísa Todi, okrzykniętego przez USA Today jednym z najlepszych rynków rybnych na świecie. Doceniono wieloletnią tradycję połowów i królujące na portugalskich stołach sardynki. Publikacja odnotowuje, że w Portugalii w czerwcu zjada się 13 sardynek na sekundę - miesiącu popularnych świąt: św. Antoniego, Jana i Piotra. Oprócz zatrzęsienia rybich rodzajów, kształtów i kolorów, sprawnie sprawianych przez sprzedawców, na targu Livramento znajdziemy też wszelkie świeże owoce i warzywa, oliwę, drobne rękodzieło itp. Zresztą sam budynek w stylu art deco wart jest obejrzenia - z żelaznymi kolumnami i biało-niebieskimi mozaikami azulejos.

Joanna Klimowicz Podziel się

Drugą - po rybach i owocach morza - sławą z Setúbal jest popisowy moscatel (muskat, król wśród słodkich win), produkowany przez jedną z najstarszych winnic w regionie Palmela. Venâncio da Costa Lima zaczęła działalność w 1914 r., wciąż jest firmą rodzinną, zawiaduje nią już czwarte pokolenie. Jej założyciel nie miał dzieci, ale przekazał ją sześciorgu siostrzenicom i siostrzeńcom. Teraz firma znajduje się w fazie inwestycyjnej. Wytwarza wina stołowe i certyfikowane, a niedawno zasłynęła dzięki przyznaniu jej tytułu producenta "Najlepszego muskatu na świecie" - Muscats du Monde 2011. Słynny, nagrodzony złotym medalem Setúbal Moscatel to niebo w gębie. W piwnicach winnicy, wśród dębowych beczek, kwiatów i delikatnego blasku świec można skosztować tego płynnego złota. Pracownica firmy, Rita, nalewa trunek do kieliszków i zachęca do degustacji pasujących do niego regionalnych serów. Zaklęty w butelce "dżin portugalskiego szczęścia" przyda się na długie zimowe wieczory w Polsce.

Joanna Klimowicz Podziel się

Plaże i klify oddalone o godzinę

Półwysep to nie tylko miasta. Jadąc z Setúbal na zachód wzdłuż wybrzeża, dotrzemy do parku krajobrazowego Serra da Arrábida, gdzie mnóstwo jest pieszych i rowerowych szlaków, z których można podziwiać przyrodę i zapierające dech w piersiach wapienne wzgórza zawieszone nad stromymi urwiskami, a w przybrzeżnych wodach spotkać stada delfinów. Białe plaże i zieleń lasów, ukryte wśród nich zabytkowe klasztory, ale i rezydencje gwiazd (ponoć pomieszkuje tu Madonna).

Arrabida/Joanna Klimowicz Podziel się

Park rozciąga się aż do Sesimbry - jednego z najwspanialszych portugalskich kurortów, uwielbianego przede wszystkim przez Portugalczyków. Ściągają do niej miłośnicy sportów wodnych: żeglarstwa, nurkowania, kajakarstwa, surfingu, kitesurfingu, windsurfing i skimboardu. Pary i całe rodziny z dziećmi. Każdy znajdzie tam coś dla siebie - na pobliskim (w kierunku północno-zachodnim) Costa da Caparica solidnie wieje, co czyni z wybrzeża mekkę surferów, a w samej Sesimbrze szeroka bezpieczna plaża ciągnie się wzdłuż całej zatoki. Od miasteczka oddziela je promenada z kafejkami i barami, baza hotelowa jest duża. Jest także wybudowany w erze Maurów zamek oraz port rybacki. Po sezonie nieco senna, a w środku lata tętniąca życiem ale nie przytłaczająca Sesimbra jest doskonałym miejscem na nawet kilkudniowy wypad z Lizbony. Dodatkowo z Sesimbry niedaleko już do imponujących klifów Cabo Espichel, strzegących półwyspu przed potęgą oceanu.

Sesimbra/Joanna Klimowicz Podziel się

Na przylądku do oglądania jest kościół Santuário de Nossa Senhora z kompleksem z miejscami noclegowymi dla pielgrzymów, który teraz przejdzie metamorfozę, bowiem chodzą słuchy, że ma zostać wyremontowany. Planuje się przekształcić to miejsce w elegancki hotel. Jest też smagana wiatrami potężna latarnia morska i zabezpieczone stanowiska archeologiczne z odkrytymi śladami dinozaurów. Do samej Sesimbry bez problemów dojedziemy autobusem z Praça de Espanha w Lizbonie (w niecałą godzinę), ale warto rozważyć wypożyczenie auta, bo już inne atrakcje w okolicy nie są tak łatwo osiągalne.

Półwysep Setúbal to niewątpliwie nowe, nieodkryte jeszcze dla masowej turystyki ziemie. Chyba... trzeba się spieszyć, by odkryć je przed innymi.

