"Rejs statkiem jest tylko dla emerytów". Podróżniczka obala mit

Tak gigantyczne statki nazywane są pływającymi miastami. Na pokładzie Icon of the Seas znajduje się siedem basenów, sześć zjeżdżalni wodnych, 40 restauracji oraz barów. Łącznie może na nim przebywać blisko 10 tys. osób. Z tego, 7600 mogą stanowić pasażerowie, a 2350 osób to pracownicy statku. Na Icon of the Seas znajduje się także pierwszy infinity pool, jaki kiedykolwiek powstał na wycieczkowcu.