Rejsy. Najlepsze propozycje wyjazdów

Wczasy na rejsie to czysty relaks. O nic się nie martwimy, a smartfony na ogół nie mają zasięgu. Pozostają troski typu, czy nie za bardzo się opalimy albo czy nie zjemy za dużo, bo menu na statkach jest dość obszerne. W rejs warto zabrać dzieci.

Rejsy po Karaibach czy Morzu Śródziemnym to jedne z chętniej wybieranych wycieczek tego typu (Shutterstock.com)

Rejsy pasażerskie to świetna alternatywa dla męczących wycieczek objazdowych. Oszczędzamy sporo czasu na przejazdy, nie musimy codziennie pakować bagażu, jesteśmy bardziej wypoczęci. Po prostu schodzimy z pokładu statku i rzucamy się w wir zwiedzania i poznawania ciekawych miejsc z przewodnikiem. Do wyboru mamy coraz więcej ofert typu last minute oraz first minute w atrakcyjnych cenach.

Czy warto wybrać się w rejs?

Rejsy wycieczkowcami to najpopularniejszy sposób spędzania wakacji wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, na co napatrzyliśmy się w amerykańskich filmach. W Europie stopniowo przekonujemy się do tej formy spędzania urlopu. To świetne rozwiązanie, gdy w wybranym przez nas na wczasy kraju alerty bezpieczeństwa są zmienne.

Rejsy wybieramy również w sytuacji, gdy para czy grupa znajomych nie może się dogadać w sprawie konkretnej lokalizacji. Wówczas zyskują wszyscy: nie trzeba stawiać na jedno wybrzeże Hiszpanii, bo podczas tygodniowego rejsu zobaczymy przykładowo Costa del Sol, Barcelonę, a także kilka spośród Wysp Kanaryjskich. Albo będziemy mieli okazję opłynąć dużą część Morza Karaibskiego czy w ciągu 7 dni zwiedzimy parę Wysp Greckich. W tydzień udamy się do najbardziej interesujących zakątków w danym regionie z dobrze ułożonym programem zwiedzania. Łatwo złapać bakcyla cruisingu i na pokładzie zupełnie zapomnieć o codziennych troskach, mknąc po niespokojnych falach w nieznanym kierunku.

Co na nas czeka na pokładzie?

Przed wyborem konkretnej oferty warto pamiętać, że dzielą się one na takie z dojazdem własnym na miejsce wypłynięcia statkiem oraz ze zorganizowanym transportem autobusowym bądź lotniczym na miejsce. Zapewniony transport podniesie oczywiście cenę wycieczki tego typu, ale dzięki temu nie musimy się martwić o załatwienie przejazdu czy zakup biletów lotniczych na własną rękę, co niejednokrotnie okazuje się sporo droższe niż gotowa opcja od biura podróży.

Rejsy szczególnie opłacają się w przypadku dokwaterowywania do kabiny rodziców dzieci, które często podróżują i jedzą bezpłatnie albo za bardzo niską kwotę (przykładowo 300 zł) i to nawet do 17. roku życia. Ceny takich podróży są korzystne, zwłaszcza, jeśli uwzględnimy obszerny bufet na pokładzie podczas wszystkich spośród trzech posiłków dziennie oraz bogaty pakiet rozrywek na statku. Można bowiem korzystać do woli z takich udogodnień dla turystów, jak baseny z leżakami, zjeżdżalnie, sauny, jacuzzi, siłownie, teatry, kina, animacje, przedstawienia, imprezy taneczne, koncerty, pokazy gastronomiczne, dyskoteki. Chętni dodatkowo już płatnie udadzą się do fryzjera, na masaż, do SPA czy też użyją serwisu pralniczego. Podczas rejsu zostanie za nas posprzątane w kabinie, jedzenie podane do stołu, w barze czekać będzie profesjonalna obsługa przygotowująca koktajle. Pozostaje tylko ułożyć się na nasłonecznionym pokładzie ogromnego jachtu i planować rozrywki po dotarciu do kolejnego portu, o nic się nie martwiąc.

Rejs po Karaibach

Niepowtarzalna atmosfera podczas rejsu to niezapomniane wrażenia na całe życie. Jednym z popularniejszych i chętniej wybieranych jest tygodniowy rejs po Karaibach. Zobaczymy najpiękniejsze wyspy archipelagu, skorzystamy z licznych restauracji, barów i pubów, a odpoczniemy w klimatyzowanych kabinach z własnymi łazienkami i niezłym serwisem pokładowym z hiszpańskojęzyczną obsługą.

Rejs po Karaibach to wspaniała okazja na spędzenie wczasów życia. Kiedy indziej będziemy mieli bowiem okazję do odwiedzenia wszystkich karaibskich perełek podczas jednego tygodnia na jednym z największych statków osobowych na świecie? Dodatkowo w świetnej cenie rejsu last minute oferta z komfortową formułą all inclusive ze wszystkim w cenie. A na pokładzie czekają na nas kasyno, ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, centrum fitness, tor do joggingu, centrum gier wideo, biblioteka, sklepy wolnocłowe.

