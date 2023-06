Rekordowy rok dla Portugalii. Tak przyciągają turystów

Najlepszy kwartał dla Portugalii

Ostatni kwartał był dla Portugalii wyjątkowy. Według danych Portugalskiego Urzędu Statystycznego, od stycznia do kwietnia 2023 przyjechało do kraju aż 18,74 miliona osób. Jest to aż o 41 proc. więcej, niż rok temu w tym samym okresie, a także aż o 13,7 proc. w porównaniu z rokiem 2019.