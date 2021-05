"Rekreacyjne" testy pozwalające odkryć pochodzenie etniczne. Znalazły się pod lupą ECK

Jakie jest ryzyko robienia testów genetycznych sprzedawanych online?

Decydując się na analizę swojego DNA, przekazujemy bardzo poufne informacje o sobie i swojej rodzinie. W Europie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie w maju 2018 r., wyraźnie wprowadziło "dane biometryczne i genetyczne" jako dwie nowe kategorie chronionych danych osobowych. Dla konsumentów oznacza to, że mają prawo do informacji, modyfikacji, prawo dostępu i prawo do usunięcia swoich danych genetycznych.