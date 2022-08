Rewolucja w Wizz Air. Pasażerowie długo na to czekali, ale raczej będą zawiedzeni

Wizz Air zapowiada loty z przesiadką

Do tematu podchodzi teraz Wizz Air. - W ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy chcemy wprowadzić nowy produkt, który ułatwi naszym pasażerom loty przesiadkowe - zapowiedział w rozmowie z Fly4free.pl Robert Carey, prezes Wizz Aira. - Widzimy, że coraz więcej naszych pasażerów decyduje się na samodzielne przesiadki w ramach naszej siatki połączeń, więc pracujemy nad stworzeniem usługi, która im to ułatwi. Chodzi tu zarówno o wyszukiwanie takich opcji podróży transferowych, jak i ułatwienia dotyczące samych przesiadek i łączonych lotów. Jeśli więc pasażer chce lecieć na przykład z Katowic na Malediwy, to zaproponujemy mu produkt, który maksymalnie ułatwi mu przesiadkę w Abu Zabi - wyjaśnił.