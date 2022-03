Rosjanie wznawiają kolejne loty. Na liście wakacyjne hity Polaków

Pierwsze loty międzynarodowe ruszyły w połowie marca

18 marca Aerofłot ogłosił jednak, że wznawia loty do trzech krajów - Kirgistanu, Armenii i Azerbejdżanu. Pasażerowie mogli najpierw polecieć do Biszkeku, czyli stolicy Kirgistanu oraz Oszu, drugiego pod względem liczby ludności miasta w kraju. Loty do Baku, stolicy Azerbejdżanu zostały wznowione od 21 marca, a do Erywania - stolicy Armenii - od 22 marca br.