Rosjanin zwiedza Polskę. To miasto szczególnie mu się spodobało

Jak przyznaje, Toruń zachwycił go do tego stopnia do tego stopnia, że mógłby tutaj zamieszkać. – Z ciekawości sprawdziłem ceny wynajmu i zakupu mieszkań i jestem w szoku, że są aż tak niskie – mówi. Czy w trakcie pobytu dostrzegł też jakieś minusy? – Kiedy przyjechałem, całe miasto było w piasku – opowiada i przekonuje, że wie, że to dla bezpieczeństwa, bo wcześniej padał tutaj śnieg. – Jednak teraz już stopniał, a nieporządek pozostał – mówi i dodaje: trochę tak, jak w Rosji.