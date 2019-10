Ruch lotniczy. Mniej zakłóceń na lotniskach w Europie, ale nie w Polsce

Niekorzystne dla polskich pasażerów wyniki przynosi analiza danych dotyczących ruchu lotniczego w Polsce w trzech kwartałach 2019 r. Wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych podróżnych rośnie też liczba zakłóconych rejsów lotniczych.

Na najbardziej obleganym polskim lotnisku – warszawskim porcie im. Fryderyka Chopina punktualność spadła do 70 proc. (w porównaniu do 75 proc. w 2017). W całym kraju jeden lot na cztery jest zakłócony.

W Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. wskaźnik zakłóconych lotów wyniósł 26 proc. – co czwarty lot był opóźniony o co najmniej 15 minut bądź odwołany. Mimo pogarszających się prognoz dla polskich podróżnych Polska pozostaje poza dziesiątką krajów z największym odsetkiem zakłóconych lotów w Unii Europejskiej, zajmując 14. pozycję i znajdując się tym samym w połowie rankingu.

Od stycznia do końca września tego roku liderem niechlubnego rankingu zostały Węgry. Zarówno tam, jak i w Portugalii więcej niż co trzeci lot był zakłócony. Największą punktualnością mogą się za to poszczycić lotniska litewskie, które bez przeszkód obsłużyły w tym czasie ponad 85 proc. połączeń.

W Polsce najbardziej punktualny Olsztyn, Katowice i Bydgoszcz

– Miliony ludzi podróżuje liniami lotniczymi każdego roku, ale nie zdają sobie oni sprawy z istnienia praw chroniących ich w trakcie podróży. Do takich praw należy między innymi europejskie Rozporządzenie (WE) 261/2004. W Polsce jedynie w ciągu trzech kwartałów 2019 r. zostało zakłóconych ponad 32 500 lotów. To o ponad 9 tys. więcej niż dwa lata temu. Opóźnienia jak i odwołania lotów dotknęły już ponad 3,5 miliona pasażerów wylatujących z polskich lotnisk. Oznacza to, że prawie 13 tys. pasażerów dziennie doświadczyło niedogodności na polskich lotniskach. W określonych przypadkach takich jak ponad 3 godzinne opóźnienie bądź całkowite odwołanie lotu, poszkodowanym może przysługiwać odszkodowanie nawet do 600 euro na osobę – mówi Marta Koziarz.