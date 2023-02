Ryanair idzie jak burza. Osiem nowych połączeń z lotniska Kraków Airport

Czekają też na zagranicznych gości

Zapowiadane połączenia ruszą wraz z sezonem letnim i pozostaną w stałej siatce połączeń. Jak zaznaczył prezes Kraków Airport — Radosław Włoszek — nowe połączenia to atrakcyjne i wyczekiwane przez pasażerów trasy do wyjątkowych europejskich miast. Wyraził też nadzieje no to, że turyści z tych regionów będą chętnie odwiedzać Kraków, a rozwój połączeń lotniskowych wzmocni potencjał gospodarczy południowych regionów Polski.