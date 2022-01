Ryanair szuka pilotów w Polsce. Koszt programu szkoleniowego zwala z nóg

Doświadczeni piloci mogą zarabiać ponad pół miliona zł rocznie

– Po rozpoczęciu pracy jako pierwszy oficer nasi piloci mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 60-65 tys. EUR (ok. 290 tys. zł) rocznie. Nawet po 3-4 latach pierwsi oficerowie mogą awansować do rangi kapitana, co wiąże się z dwukrotnie wyższymi zarobkami rzędu 110-120 tys. EUR rocznie (nawet ok. 540 tys. zł) - tłumaczy Kaczmarzyk.