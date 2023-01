Ryanair uruchomi pięć nowych tras z Polski. Polecimy z Lotniska Chopina

Pierwsze samoloty mają wystartować już 26 marca. Choć Ryanair realizuje loty w te same miejsca również z Modlina, to nie znikną one z rozkładu, a będą realizowane równolegle. Jak powiedział w rozmowie z fly4free.pl prezes Buzz, gdyby lotnisko w Modlinie było już rozbudowane, to irlandzka linia zwiększyłaby po prostu liczbę lotów na tych trasach z Modlina, zamiast przenosić się do Warszawy.