Ryanair zapowiedział największy w historii zimowy rozkład lotów z Łodzi

- Aby zachęcić do podróżowania z i do Łodzi w najniższych możliwych cenach tej zimy, uruchamiamy specjalną promocję na loty już od 89 zł na podróż od października 2022 do stycznia 2023. Rezerwacji miejsc w promocyjnych cenach należy dokonać do piątku 17 czerwca do północy - dodał Kelliher.