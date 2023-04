Rzadko spotykana "bestia" na ulicach Wielkiej Brytanii. Zauważyli ją mieszkańcy

Zwierzę przyłapane na ulicach walijskiego miasta

Okazuje się, że ubarwiona na czarno, przypominająca psa "bestia" to tak naprawdę lis srebrny. Hayley De Ronde z organizacji Black Foxes UK podkreśla, że posiadanie i hodowla tych stworzeń wymaga regulacji. Jej zdaniem wszystkie sytuacje, w których zauważono należące do niezwykłego gatunku lisy, powinny być zgłaszane. Kobieta zaapelowała do świadków, aby nie zbliżali się do tych drapieżników, bowiem mogą być wyjątkowo niebezpieczne.