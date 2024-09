Awantura w polskim mieście. Poszło o bicie dzwonu

Ważący ok. 150 kg, wysoki na 60 cm i o 50 cm średnicy dzwon jest wpisany do rejestru zabytków. Jest dziełem sztuki ludwisarskiej, dając dźwięk strojony w co najmniej pięciu oktawach. Imię św. Jakuba nadano mu podczas poświęcenia w 1955 r. Na 2025 r. planowane są obchody 70. rocznicy tego wydarzenia.