Brytyjczycy nie odpuszczą Egiptowi. Siedmiu osób wciąż nie odnaleziono

Nie zmienia to jednak faktu, że ta tragedia bardzo negatywnie wpłynęła na opinię o bezpieczeństwie wypraw nurkowych na Morzu Czerwonym oferowanych przez lokalne firmy. A to dopiero początek kłopotów Egiptu.

"Dowody, jakie do tej pory zebrał MAIB wskazują, iż istnieją poważne obawy co do bezpieczeństwa niektórych egipskich łodzi nurkowych pływających po Morzu Czerwonym. Główny inspektor ds. wypadków morskich zwrócił się do Egipskiego Urzędu Bezpieczeństwa Morskiego (EAMS), przedstawiając swoje zastrzeżenia i domagając się pełnego udziału w dochodzeniu prowadzonym przez EAMS" - czytamy w specjalnym oświadczeniu.