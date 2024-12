Dramatyczna sytuacja rodzin rozbitków. "Nie mamy żadnych wiadomości"

W piątek portal cairo24 podał, że grupy poszukiwawcze rozszerzyły zakres akcji morskiej na ponad 300 km na południe od zdarzenia, aż do wybrzeży miasta Bir Szalatin. Przy okazji egipski portal poinformował, że we wraku łodzi zidentyfikowano ciała trzech obywateli Niemiec oraz Słowaka.

- Po uzyskaniu współrzędnych zatopionej łodzi przepłynęliśmy ponad 50 km z bazy wojskowej w Barnis. Po dotarciu na miejsce - pomimo wysokich fal sięgających czterech metrów i bardzo silnych podwodnych prądów morskich - natychmiast zeszliśmy pod wodę. Wokół wraku krążyły trzy rekiny. Duża ilość jedzenia, która wypadła z kuchni, przyciągnęła je w to miejsce, co skomplikowało zadanie. Zespół podzielił się na dwie grupy: pierwsza miała za zadanie odpędzić rekiny od wraku statku, druga wpłynęła do środka jednostki i uratowała uwięzionych - powiedział jeden z egipskich nurków i dodał "to była misja sprzeczna z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, ale ratowanie życia było warte każdego ryzyka".