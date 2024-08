Kosztowny koszmar turystów w Egipcie

Problemy z internetem w Egipcie

Oczywiście ktoś może powiedzieć "jadę do Egiptu odpoczywać, więc po co mi internet". Ok, nie korzystasz, nie masz problemu. Są jednak i tacy turyści, dla których stały dostęp do takich aplikacji jak Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, TikTok czy Netflix jest częścią ich życia, bez której nie potrafią normalnie funkcjonować.