Egipt wprowadził "podatek od telefonów". Dotyczy on także turystów

Egipska Rada Ministrów ogłosiła właśnie, że ​​każda osoba - zarówno obywatel Egiptu, jak i cudzoziemiec - będzie mogła korzystać ze swojego telefonu przy użyciu egipskiej karty SIM na terenie tego kraju tylko przez okres do 90 dni w ciągu roku - nieprzerwanie lub z przerwami. Przez ten okres telefon będzie działał normalnie i bez żadnych problemów. Po tym czasie - w przypadku braku płatności za urządzenie - działanie karty SIM zostanie wstrzymane.

Ponadto każda osoba fizyczna (także cudzoziemiec) może wwieźć do Egiptu maksymalnie cztery smartfony - oprócz telefonu osobistego . Tylko jeden telefon prywatny jest zwolniony z cła i podatku VAT. Za każdy następny telefon do użytku osobistego zostanie pobrana opłata w wysokości 38,5 proc. jego wartości.

Mało tego, liczba smartfonów, które posiada wjeżdżający do Egiptu, musi zostać ujawniona na lotniskach i w innych przejściach granicznych. Dane dotyczące smartfonów pochodzących z zagranicy muszą zostać zarejestrowane w aplikacji Telephony, także w przypadku telefonów do użytku osobistego. Wszystko po to, "aby uniknąć odpowiedzialności prawnej".