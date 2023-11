W Egipcie będzie drożej. Ceny biletów do największy atrakcji wyższe nawet o 100 procent

Samo wejście na teren kompleksu piramid w Gizie ma kosztować 540 funtów egipskich (70 zł). Do tej pory było to 360 funtów egipskich (46 zł). Wejście do wnętrza Piramidy Cheopsa kosztować ma 900 funtów egipskich (117 zł). Bilet do Muzeum Egipskiego przy placu Tahrir w Kairze to wydatek rzędu 450 funtów egipskich (58 zł), wstęp do Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej kosztować ma 500 funtów egipskich (65 zł), a by zwiedzić Cytadelę Kairską trzeba przygotować 450 funtów egipskich.